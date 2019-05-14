شقيق الفلسطيني المتوفى في تركيا: التقرير الطبي أكد وجود إصابات بجسده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
قال زكريا مبارك، شقيق الفلسطينى زكي، الذي توفي في ظروف غامضة داخل أحد السجون التركية، إن التقرير الطبي الذي وصل مع الجثمان إلى القاهرة، أظهر كذب وإدعاءات تركيا بأنه انتحر.
وقال زكريا مبارك: "التقرير الطبي كشف وجود إصابات في كل أجزاء الجسد، وهو دليل على التعذيب"، مشيرًا إلى أن الجثمان سيخضع إلى تشريح جديد لتحديد سبب الوفاة الحقيقي.
ودعا شقيق المتوفي الفلسطيني، المؤسسات الدولية والجهات المختصة لإظهار الحقيقة، نافيًا إقدام شقيقه على الانتحار.
وأشار إلى أنه لن يتم نقل الجثمان من القاهرة قبل إثبات الوفاة الحقيقية، مشددًا على الدور المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
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