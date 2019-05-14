شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 14 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بحضور لجنة ثلاثية من وزارات العدل والصحة والداخلية بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد «المواد التخليقية» الواردة بمشروع قانون بشأن مكافحة المخدرات.

يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي أُبرم في السويد في ديسمبر الماضي.

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يبدأ اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لمجموعة الخمس بالساحل مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي.

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى روسيا حيث يجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع «سوتشي» وكذلك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول جملة من الملفات والقضايا الخلافية.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة في الأسبوع الـ 32 من منافسات الدوري العام الممتاز في العاشرة مساء .