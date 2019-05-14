شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتجميل نفق قناة السويس في الإسكندرية استعدادًا لـ«كأس أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى حي وسط الإسكندرية، مساء الاثنين، من أعمال رصف وتطوير نفق قناة السويس، ضمن منظومة التطوير استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، يونيو المقبل.

قال اللواء سمير صدقي، رئيس الحي، إنه تم استكمال رفع كفاءة الطرق استعدادا لاستضافة البطولة، والمساهمة في تحقيق السيولة المرورية، مشيرا إلى الانتهاء من منظومة التشجير والطلاء للأرصفة داخل نطاق الحي لكافة الطرق الرئيسية والميادين.

من جهة أخرى، نفذ حي وسط الإسكندرية حملة لإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشوارع داخل نطاق الحي.