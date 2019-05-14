شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب () والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثامنة من معرض فيصل للكتاب والتي تتواصل فعالياته في الفترة من 8 حتى 18 رمضان، الموافق 13 إلى 23 مايو، في أرض الهيئة بشارع فيصل.

قالت الوزيرة إنه جارى العمل في المرحلة الأولى من تحويل أرض هيئة الكتاب بشارع فيصل إلى مجمع ثقافي وفنى متكامل مؤكدة أنه تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على تفعيل الموقع طوال العام بإقامة أنشطة متعددة وحتى اكتمال المشروع، مشيدة بجناح الكتب المخفضة التابع لهيئة الكتاب التي تبدأ أسعارها من جنيه واحد.

Advertisements

من جهته، أكد المحافظ الدور الهام للثقافة في هذه المرحلة من تاريخ الوطن مشيدا بتنوع فعاليات المعرض التي تجمع بين الثقافي والفني مؤكدا أنها رئة ومتنفس لأهالي المحافظة ومنطقة فيصل.

شهدت الوزيرة والمحافظ جزء من العرض المسرحي «ست الدنيا» لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة في مشاركتها الأولى بالمعرض وفقرة فنية لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، بجانب فيلما تسجيليا بعنوان «رحلة الكتاب الذهبي»، وتفقدا أجنحة نشاط الطفل والفنون التشكيلية والحرف التراثية وعددا من ورش الأطفال.

الدورة الثامنة من معرض فيصل للكتاب تقام على مساحة 1200 متر مربع بمشاركة 33 دار نشر إلى جانب عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها دار الكتب والوثائق القومية، هيئة قصور الثقافة، المركز القومى لثقافة الطفل، المركز القومي للترجمة، أكاديمية الفنون وهيئة الكتاب.

يصاحب الفعاليات نشاط ثقافى وفنى لفرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى الندوات الثقافية والأدبية والرياضية والتى تتناول العديد من الموضوعات منها جهود بيت العائلة المصرية في بناء الوطن، رمضان شهر العبادات والانتصارات، الطريق إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يطلقان فعاليات معرض فيصل الثامن للكتاب