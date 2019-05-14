شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 نقاط.. تعرف على حجم التجارة الإلكترونية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، للانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، خلال الأيام القليلة المقبلة وتسليمه للأمانة العامة ، على أن تبدأ بعد ذلك فى مناقشة مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية أون لاين، فور وصوله من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وتستهدف كل هذه التشريعات الحد من مشاكل التجارة الإلكترونية وتحفيز الاستثمار . ونرصد أبرز المعلومات عن التجارة الالكترونية فى مصر :

ونرصد أبرز المعلومات عن التجارة الالكترونية فى مصر : - يصل حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار - وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق. Advertisements - السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية قد يصل لـ 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون. - عام 2017 شهد طفرة فى التجارة الإلكترونية بزيادة العملاء بنسبة 30%. - ذهبت المطالبات لأن يكون هناك هيئة أو جهة تنظم التجارة الإلكترونية، لأنها حاليا موزعة بين وزارات التجارة والمالية وهيئة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وحسب تأكيد اللجنة البرلمانيه أن المجال الالكترونى لم يكن يحكمه أى تشريع بينما بإقرار كلا من قوانين "الجريمة الالكترونية " تم إقراره " ، وحماية البيانات الشخصية ،وتنظيم المعاملات التجارية سيكتمل المثلث الذهبى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى 5 نقاط.. تعرف على حجم التجارة الإلكترونية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.