شكرا لقرائتكم خبر عن لسائقى الميكروباص.. تعرف على عقوبة عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تندرج مخالفتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين الغرامة المالية والحبس ومنها :

-عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير

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فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

-عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون، و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.