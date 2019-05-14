شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يصوت على تجريم جماعة الإخوان.. ويصنفها إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت البرلمان الليبى على تجريم جماعة الإخوان المسلمين الليبية وصنفها جماعة إرهابية.

وناقش مجلس النواب الليبى في جلسته التى عقدها أمس الإثنين فى مدينة طبرق جرائم الإخوان ضد الجيش الليبي، وتحريضها على البرلمان ودعمها للمليشيات المسلحة في طرابلس. Advertisements وبحث البرلمان الليبى تخصيص المجلس الرئاسى لمبلغ مليارى دينار دعما للمليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس، وتوفير لها المال والسلاح لعرقلة عملية تحرير العاصمة طرابلس.

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