شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تنظيم الاعتكاف بالمساجد ومنع الزوايا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عملية تنظيم الاعتكاف فى شهر رمضان إجراءات، و عددًا من الشروط لإقامة سنة الاعتكاف هى:
1ـ أن يكون بالمسجد الجامع المعتمد لا بالزوايا ولا بالمصليات المخالفة.
2 ـ المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.
3 ـ أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو خطيب مصرح له.
4 ـ أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد
5 - أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.
6 - أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.
7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.
8 - أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.
9 - أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.
10 - فى حالة مخالفة الضوابط السابقة يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.
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