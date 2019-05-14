شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الفلسطينى المتوفى بسجون تركيا: جئنا لمصر لأنها بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا مبارك شقيق المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذى توفى فى السجون التركية أن التقرير الطبى التركي، أكد أن شقيقى تعرض للتعذيب، وذلك بوجود جروح وعلامات تعذيب على جسده، مما ينفي فكرة الانتحار التى حاولت السلطات التركية أن تروج لها.

وأضاف مبارك، أنه حضر لمصر لأنها بلده الثانى ولثقته فى أن مصر ستكون بجانبه وستدعم قضية شقيقه، مشيرا إلى أنه سيقوم بتدويل القضية ولن يصمت على حق أخيه.

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