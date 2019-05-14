الجامعة البريطانية تنظم إفطارها السنوي بحضور سياسيين وإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، أمس الاثنين، الإفطار الرمضاني السنوي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأعضاء مجلس الأمناء، ولفيف من رموز الإعلام والصحافة، تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية الذي غاب عن الحفل بسبب سفره في رحلة علاج للخارج.

ومن جهته قال محمد فريد خميس عبر الفيديو كونفرانس: "كنت أتمنى أكون معاكم في هذا اللقاء، ولكنكم تعلمون الظروف، وأشكركم جميعًا على دعواتكم ودعمكم لي ولذلك أكرمني الله بالشفاء التام بعد إجراء عملية جراحية، وأصبحت في أتم الحال والصحة".

وأكد فريد خميس، أنه سيحتفل مع الجميع عقب عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية قريباً.

ورحب النائب محمود خميس عضو مجلس النواب، بالحضور ونقل تحية محمد فريد خميس للحضور، وأكد على أن شركة النساجون تستخدم الاقتصاد الرقمي منذ 25 عامًا، لذلك قرر فريد خميس الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتكنولوجيا.

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وطالب محمود خميس الحضور بضرورة مساعدة ومساندة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجل الذي يواصل الليل بالنهار من أجل الوصول للمستقبل، مؤكدًا أن مصر لديها جيش عظيم وقوي ولو انه متلاحم مع شعبة لمنا مثل بعض الدول التي صاعت.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية: "فخورن بما وصلنا إليه من تقدم كبير فيما يخص البحث العلمي والمنظومة التعليمية، ونعاهد أنفسنا على استكمال المسيرة طبقًا للمعايير المصرية والبريطانية".

ونقلت ياسمين فريد خميس، تحيات والدها للحضور، مؤكدة شفاؤه التام ونجاح العملية الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة، وأنه سيعود إلى مصر قريبًا.

وقدم طلبة الجامعة البريطانية عرضًا فنيًا إضافة لإهداءهم أغنية حالة سلام من غناء كريم اليماني ومريم، للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة الباسلة.​

