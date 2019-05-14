بالمجان للمصريين.. جامعة القاهرة تطلق الحملة الدعائية لفرعها الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أطلقت جامعة القاهرة، الحملة الدعائية للفرع الدولي الجديد بأرض الجامعة في السادس من أكتوبر، بالإذاعة والقنوات الفضائية والسوشيال ميديا، واستعانت الحملة، بصور العديد من خريجيها البارزين.

وقام علي تنفيذ الحملة الدعائية 4 لجان داخل الجامعة، وهي لجان الحملة الدعائية والتي ضمت بعض عمداء الكليات، واللجنة الفنية، ولجنة التقييم وضمت أساتذة من كلية الإعلام، بالإضافة إلى لجنة قانونية، بالتعاون مع الشركة المنفذة للحملة.

وركزت الحملة الدعائية للفرع الدولي لجامعة القاهرة، على بداية الجامعة الأهلية بتبرع من الأميرة فاطمة إسماعيل بأملاكها ومجوهراتها، إلى شخصيات ترفع اسم مصر في المحافل الدولية، مثل الدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، والسير مجدي يعقوب جراج القلب العالمي، ورجل المحبة البابا شنودة، والأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.

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كما ركزت الحملة على أبرز خريجي الجامعة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وصالح سليم، وعادل إمام، وزاهي حواس، وبطرس بطرس غالي، وعمر الشريف ، وإبراهيم بدران، وأسامة الباز.

ودعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كافة أطياف المجتمع المدني إلى القيام بدور كبير في دعم التبرع للفرع الدولي خاصة وأن 50% من أماكنها ستكون مجانًا للطلاب المصريين، وسوف يتم إنفاق دخل الجامعة كله على دعم مجانية التعليم بالجامعة الأم للقيام بأداء دورها تجاه غير القادرين من أبناء الوطن على أكمل وجه، كما حدث في الماضي.

وأكد أن الفرع الدولي الجديد لجامعة القاهرة سيقدم برامج عالمية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية الكبري، من أجل أن يكون في مصر عباقرة جدد في تخصصات المستقبل، وهو دوليًا لأنه يقوم على الدرجات علمية المزدوجة، وليس فرعًا لجامعة أجنبية.​