إعادة محاكمة 28 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة العسكرية المعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 28 متهمًا متورطين في أحداث عنف وشغب بمحافظة المنيا.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بأحداث العنف التي وقعت بمراكز أبو قرقاص ومغاغة وجامعة المنيا وملوي وديرمواس، والمتهم فيها 28 شخصًا من عناصر الإخوان تعاد إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام أقسام شرطة ومنشآت عامة، وتظاهر داخل جامعة المنيا وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد أن أسندت النيابة العسكرية عدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة.