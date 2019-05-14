مصر | المعاينة الأولية تكشف عن سبب نشوب حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف عن سبب نشوب حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لموقع حريق مقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، أن ماس كهربائي بوحدة التكييف المتواجدة بالمقر، وراء نشوب الحريق.

كان اندلع حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع النيران بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية

وأجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطارمدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

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ننفرد بلحظة قتل عامل لموظف وطعن زوجته بالعمرانية (فيديو)

حصلت بوابة الخليج 365 على مقطع فيديو يرصد، لحظة وقوع جريمة قتل عامل لزوجته العرفي، وزوجها الثاني، بشارع نصر الثورة بمنطقة العمرانية.

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كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهم بقتل عامل بمنطقة العمرانية، متزوج عرفيًا من ربة منزل منذ عامين، وكانت تقيم صحبته بشقته بمنطقة الطوابق، دائرة قسم الهرم، وبعد مرور عام ونصف على زواجهما، أبلغته زوجته أنها انفصلت عنه، واختفت بعدها.

وأوضحت التحريات أن زوجها أخذ يبحث عنها طوال الـ 6 أشهر الماضيين، حتي توصل إلى أنها تزوجت من موظف بشركة صيانة سيارات، عرفيًا وتقيم صحبته بشقته بشارع نصر الثورة، دائرة قسم العمرانية، ولدي وصوله إليها، ومشاجرته معها، حاول زوجها الدفاع عنها، ما دفع المتهم لطعن المجني عليه بمطواه، كانت بحوزته، وانهي حياته في الحال.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بمصرع موظف بشركة صيانة سيارات إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض " مطواه"، بعد نشوب مشاجرة بين عامل وزوجته عرفيًا، داخل شقته بمنطقة نصر الثورة، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، وعثر على جثة أحمد.ع.ع، 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن، وتبين نشوب مشاجرة بين إيمان.ف.ن، 39 سنة، ربة منزل، وياسر.ع.ف، 31 سنة، عامل "زوج الثانية عرفيًا"، لاكتشاف الأخير زواج الثانية عرفيًا من المجني عليه.

كما تبين أنه حال تشاجر الأخير مع الثانية، حاول الأول الدفاع عنها، ما دفع المتهم لاستخراج سلاح أبيض "مطواه"، من طيات ملابسه، وطعنه، أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال، وتم التحفظ على الجثة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.