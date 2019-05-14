أخبار مصر | محمود الصاوي: الجامع الأزهر لايزال صمام أمان لكل المصريين..وتطوير أروقته إضافة قوية لرسالة الأزهر المعاصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الصاوي: الجامع الأزهر لايزال صمام أمان لكل المصريين..وتطوير أروقته إضافة قوية لرسالة الأزهر المعاصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أرأيت كيف أن الازهر عبر تاريخه الطويل كان ولا يزال صِمَام أمانً لكل المصريين مسلمين ومسحييين، وكيف لا والشاب الازهري يتعلم في الازهر الشريف ليس فقط الحفاظ علي مسجده وقبلته لكنه وبنفس الأهمية يحافظ على كنيسته أيضا ولا تعجب من هذا فهذه وصية الحبيب المحبوب لنا (من آذي ذميا فقد آذاني)، ولاشك أن هذا ينصرف إلى كل آذي تسببه لأخيك المسيحي وفِي صدارة ذلك إهانة رموزه الدينية أومقدساته أو كنيسته.

أضاف الصاوي تعليقا على الاحتفال بمرور 1079 عما على افتتاح الجامع الأزهر أن الأزهر الشريف بتاريخه العريض والطويل والممتد عبر أحد عشر قرنا من الزمان، ساقته الأقدار الإلهية بعد القرون الثلاثة الفاضلة ليكون صِمَام امان وحارسا لمنظومة القيم الإخلاقية والإنسانية التي جاء بها الإسلام للعالم وخيره و أمنه واستقراره.

أوضح وكيل كلية الإعلام أنه لاشك أن إحياء العمل بأروقة الأزهر الشريف بكل ماتحمله من قيمة ثقافية وتاريخية وعالمية وإضافة طرق التدريس العصرية في المقررات أو في استراتيحات التدريس وطبيعة العلوم التراثية، والمعاصرة وإدخال علوم التنمية البشرية جنبا إلى جنب مع العلوم التراثية يعد إصافة عبقرية لرسالة الأزهر المعاصرة.