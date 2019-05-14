شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ضريح النبي دانيال بالتعاون مع «أوقاف الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، إن وزارة الآثار، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، تبدأ أعمال صيانة كاملة لضريح النبي دانيال الأثري.

أضاف أن منطقة آثار الإسكندرية تعاونت من قبل مع مديرية الأوقاف لترميم مسجد «أنجا هانم» الأثري الذي جرى افتتاحه بعد الترميم، سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الضريح مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 231 لعام 2005، وصادر له قرار بالحرم برقم 168 لسنة 2018.