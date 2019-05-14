مصرع طفل بعد دهسه بالأسانسير أثناء صلاة التراويح بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى طفل في عمر العشر سنوات، مصرعه وإصابة والده، بعدما دهسهم أسانسير بالعقار محل سكنهم، وذلك أثناء ذهابهم لأداء صلاة التراويح، بمنطقة الدواجن في المعصرة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي بوجود طفل متوفى، ورجل مصاب، بشارع الأمراء الكائن بمنطقة الدواجن، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "أحمد"١٠سنوات، وإصابة والده.

وبعمل التحريات تبين أن الأب وابنه كانوا ذاهبين لأداء صلاة التراويح، إلا أن الأب تفاجئ بعطل بالمصعد بين الأدوار الرابع والخامس، وعندما تمكن الأب من الخروج من المصعد والنزول للدور الرابع، حاول تخليص إبنه، وعقب إخراج الجزء الأسفل من جسده فوجئ بأحد الجيران يقوم بسحب المصعد؛ فتم دهس رأس الطفل بين المصعد والحائط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.