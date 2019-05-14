"بـ 20 حبة فياجرا في الشوربة".. كيف تخلصت نسرين من زوجها في الظاهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على ربة منزل تدعى نسرين، في اتهامها بقتل زوجها "مندوب مبيعات بإحدى الدول العربية" عن طريق وضع 20 حبة فياجرا في الشوربة على مدار يومين، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه ووفاته.

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من فتاة "تدعى كنزي" تبلغ من العمر 16 عامًا -إبنة المتوفي-، تتهم والدتها بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع شاب وأنه وراء وفاة أبيها.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ؛ حيث أن ربة المنزل تربطها علاقة غير شرعية مع شاب من منطقة إمبابة، وقامت "نسرين" بوضع كمية كبيرة من منشط الفياجرا في الشوربة الخاصة بزوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار على مدار يومين، للتخلص منه بشكل يجعل الوفاة تبدو طبيعية.

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المتوفي "39 عام"، وسمسار عقارات "29 عام"، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.