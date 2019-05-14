فيديو| "ربنا ياخد الكانسر".. شريف مدكور يغادر المستشفى ويوجه رسالة لداعميه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن شكره لمستشفى دار الشفاء بعد إجراءه عملية استئصال جزء من القولون، مشيدًا بالطفرة التي شاهدها في المستشفى من تطور والمعاملة الطيبة من جميع العاملين.

وطمأن "مدكور"، متابعيه على حالته الصحية، وشكر كل من سانده خلال الفترة الماضية.

وقال "مدكور"، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى دار الشفاء على "فيسبوك"، "ربنا يشفي كل مريض وياخد الكانسر اللعين"، مضيفًا: "الدكتور أحمد عبد العزيز، عندما أبلغني بإجراء الجراحة في مستشفي حكومي أتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى أنبهرت ووجدتها أفضل من المستشفيات الخاصة".

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وتابع: "الألوان في المستشفي مبهجة وغرفة العمليات فيها أماكنيات غير موجودة في أماكن كثيرة والتمريض شيء غير عادي، والتعامل مع جميع المرضى على نفس المستوى سواء شريف أو أي شخص عادي".

ووجه "مدكور"، الشكر لوزارة الصحة، لجهودها في دعم المستشفيات، كما وجه الشكر لكل العاملين في مستشفى دار الشفاء وتمنى أن تكون كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة على نفس مستوى دار الشفاء.

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، أعلن قبل شهر رمضان إصابته بورم في القولون، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز هذه المحنة.