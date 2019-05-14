الأرصاد تُعلن: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. وهذا موعد تحسن حالة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا، ستستمر حتى الخميس المُقبل، وستنخفض ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

وأوضح شاهين لمصراوي، الاثنين، أن يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة في الصباح، لكن ستظل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، حيث يكون الانخفاض بنحو 4 إلى 5 درجات.

وتشهد مصر موجة حارة منذ السبت الماضي نتيجة تغيّر مصدر الكتلة الهوائية القادمة من أوروبا إلى مصر لشبه الجزيرة العربية.

Advertisements

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن اليوم الثلاثاء، ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية صباحًا، مع وجود شبورة صباحًا خلال ساعات النهار.

من جانبهم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لهم، أن اليوم الثلاثاء، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.