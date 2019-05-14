التعليم تنشر خطوات وقواعد التظلم من نتيجة امتحانات الطلاب بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، الخطوات التي يجب على الطلاب المصريين بالخارج "أبناؤنا في الخارج"، اتباعها حال رغبتهم في تقديم تظلم من من نتيجتهم بامتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان "أبناؤنا في الخارج"، الأحد، نتيجة امتحانات الطلاب من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بنسبة نجاح بلغت: 98.3%.

وقبل تقديم التظلم على الطلاب تقديم حوالة بريدية حكومية باسم الإدارة العامة للامتحانات، ويكون مقابل التظلم لكل مادة كالتالي:

- الصفين الأول والثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي 100 جنيه.

- الصف السادس الابتدائى 75 جنيهًا.

- صفوف النقل ( الثاني والثالث والرابع والخامس) الابتدائي، و (الأول والثانى) الإعدادي 50 جنيهًا.

وبالنسبة لإجراءات التظلم:

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- آخر موعد لتقديم طلبات الاطلاع الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019.

- الاطلاع يكون دائمًا على صورة كراسة الإجابة وليس الأصل.

- الطلاع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

- لا بد من حضور الطالب بنفسه لمقر لجنة النظام والمراقبة بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهر؛ للاطلاع على صورة كراسة الإجابة ومعه أحد والديه بموجب تحقيق الشخصية.

- لايجوز للطالب الاطلاع على كراسة امتحانه ومعه هاتفه المحمول أو نموذج الإجابة أو مصطحبًا مدرس المادة.

- مراجعة كراسة الإجابة يقتصر على الجمع الخطأ للدرجات، أو وجود أجزاء غير مقدرة، أو خطأ في نقل الدرجات من الداخل إلى الغلاف.

- يوقع الطالب بنفسه على غلاف صورة كراس الإجابة بعد الانتهاء من الاطلاع.

- في حالة زياد درجات الطالب في مادة يجري إخطاره تليفونيًا.