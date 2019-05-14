جثمان الفلسطيني المتوفي بسجون تركيا يصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، جثمان المواطن الفلسطيني زكي مبارك، قادمًا من تركيا بعد أن توفي داخل أحد السجون التركية نتيجة التعذيب حسبما قالت تقرير إخبارية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أسرة المتوفي تسلمت جثمانه من داخل قرية البضائع، بعد أن انهت سلطات المطار إجراءات الإفراج عن الجثمان.

وذكر التقرير الطبي المرافق للجثمان أن الوفاة طبيعية، وتم تسليمه لأسرته لنقله إلى قطاع غزة ودفنه هناك.

Advertisements

وحرص ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة على التواجد بالمطار مع أسرة المتوفي لاستقبال جثمان الفلسطيني زكي مبارك، 56 عاما، والذي وصول على رحلة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول.

كان الفلسطينى زكى مبارك، قد اختفى في الأراضى التركية شهر أبريل الماضى، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله فى 22 أبريل الماضي.

واتهم زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني الذي توفي داخل سجون تركيا فى ظروف غامضة، النظام التركي باختطاف شقيقه فى الثالث من أبريل الماضى، وقال إن شقيقه انخدع في تركيا التى تروج أنها حاضنة للشعب الفلسطينى واحترام حقوق الآخرين، موضحًا أن شقيقه توجه لأنقرة للاستثمار والتجارة وليس كما تروج السلطات التركية، والدليل على ذلك دخوله البلاد بشخصه وصفته وجواز سفره دون التخفي.

​