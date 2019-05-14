"المقاولون العرب": إعلان دخول كوبري روض الفرج بـ"جينيس" خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة بصدد الدخول في موسوعة "جينيس" بعد تقدمها لتسجيل الكوبري الملجم أو المُعلق بمحور روض الفرج كأوسع كوبري معلق في العالم.

وأضاف "محسن" لمصراوي، الاثنين، أن الشركة قدمت المشروع منذ سنتين في موسوعة جنيس، لكن خلال الأيام الحالية وبعد الانتهاء من الكوبري بدأت الموسوعة في اتخاذ الإجراءات لتسجيله، والتأكد من أنه يحقق شروط الدخول فيها كأوسع كوبري مُعلق.

ويصل الحد الأدنى الذي حددته "جينيس" للأرقام القياسية العالمية لتحطيم رقم أوسع كوبري مُعلق هو 65.235 متر، بناء على مجموعة الشروط والأحكام التي تحكم هذا الرقم القياسي والتي تحدد عملية قياس أبعاد الكوبري التي ستعتمدها الموسوعة.

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يشار إلى أن آخر كوبري مسجل في الموسوعة هو "بورت مان" بكندا، وهو أعرض كوبري ملجم في العالم حالياً منذ عام 2012.

وذكر رئيس شركة المقاولون العرب، أنه من المتوقع أن تعلن موسوعة جينيس نتيجة دخول الكوبري في الموسوعة من عدمه خلال اليومين المُقبلين.

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