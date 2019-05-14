أخبار مصر | الزناتي: فرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح 'الصحفيين' الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: فرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح 'الصحفيين' الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، عن استضافة النقابة لعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرحها، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية له، إن ذلك جاء بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة ٤ عروض فنية في شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة لمحافظات العريش، وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفي 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلًا آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.

وأضاف أن هذه العروض تأتي على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض، مؤكدًا أنه لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح النقابة، الذي تحول في الفترة القليلة الماضية إلى منارة جديدة لتقديم الفن الراقي، والقيام بدوره التوعوى المنوط به.

وأكد "الزناتي" أن الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، كان له دورًا كبيرًا في الاتفاق الذي جرى بين هيئة قصور الثقافة والنقابة؛ لتقديم هذه العروض على مسرحها.