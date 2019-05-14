مصر | "في الشهر المبارك".. محامية تقتل زوجها بـ "منشطات جنسية".. والعشيق "كلمة السر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في الشهر المبارك".. محامية تقتل زوجها بـ "منشطات جنسية".. والعشيق "كلمة السر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت ربة منزل مع عشيقها على التخلص من زوجها الذى يعمل باحدى الدول العربية خلال قضاءه الأجازة بشهر رمضان بوضع عقاقير تسبب توقف عضلة القلب، وبالفعل مات الزوج.

توجهت ربة منزل إلى الجهات المعنية لاستخراج تصريح الدفن الا ان مسئولى الصحة لم يقتنعوا بان الوفاه طبيعيه وان هناك شبهة جنائية فى الوفاه، وعلى الفور تم اخطار قسم شرطة الظاهر الذى بدوره انتقل رجال مباحث القاهرة وبدء فريق البحث المشكل برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية التحقيقات.

وكشفت التحريات فريق البحث المشكل، بان المبلغ - زوجة المجنى عليه - حاصلة على ليسانس حقوق، قامت بمحاولة استخراج تصريح دفن لزوجها مندوب المبيعات "46 سنة " الذى يعمل بإحدى الدول العربية من خلال تقرير طبى بتوقف عضلة القلب ووجود شكوك فى الوفاة، والذى حضر من عمله بالخارج البلاد منذ فترة للقضاء الإجازة مع زوجته وأسرته.

واشارت التحريات مفتشى قطاع الامن العام، وجود علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه وسمسار عقارات " 29 سنة "، واتفقا فيما بينهما على التخلص من الزوج خلال شهر رمضان بوضع عقاقير على مدار 3 أيام فى وجبات السحور والإفطار والتى تسببت فى توقف عضلة القلب ووفاته.

وبالعرض على النيابة العامة امرت بسرعة ضبط المتهمين وباعداد الاكمنة اللازمة امكن ضبط المتهمين، وبمواجهتما اعترفا بارتكاب الواقعة حتى يخلوا لهم الاجواء والارتباط بعد موت زوجها، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.