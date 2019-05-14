مصر | السيطرة على حريق في مقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة دون وقوع خسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق في مقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة دون وقوع خسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع النيران بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وأجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطارمدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.