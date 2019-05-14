مصر | "لا يشبع رغباتي الجنسية".. ننشر اعترافات قاتلة زوجها بمنطقة الظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لا يشبع رغباتي الجنسية".. ننشر اعترافات قاتلة زوجها بمنطقة الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت زوجة بمنطقة الظاهر، بقتل زوجها عن طريق وضع منشطات له فى مشروب، حتى تتخلص منه، لوجود علاقة تقيمها الزوجة بشاب أخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور بالواقعة.

وقالت الزوجة أمام رجال المباحث، إن زوجها يكبرها سنآ ولا يقوم بإشباع رغباتها الجنسية، وقد اتفق معها أنه سيقوم بمعالجة الأمر عن طريق الحبوب الجنسية، وبعد تسارع ضربات القلب لديه، وجدت أنه لايمكن حل مشكلتها الا بالخلع، ولكنه رفض أن يطلقها بعد مشادات كثيرة بينهما، مما أضطر الأولى لوضع الكثير من الحبوب في الطعام .

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وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، أن سبب الوفاة لوضع منشطات داخل طعام، وعصير كان يتناوله المجنى عليه.

وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، بسبب وجود علاقة مع أخر، واتفقا على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، وتم ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم.