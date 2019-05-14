مصر | حتى يخلو لهما الجو.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالضاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى يخلو لهما الجو.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالضاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الضاهر، التحقيق فى واقعه قتل عامل على يد زوجته وعشيقها عن طريق دس منشطات فى العصير وتقديمها له.

وأمرت النيابه بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين وفاته جراء وضع منشطات داخل طعام وعصير كان يتناول المجنى عليه، وبعمل التحريات دلت ان وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب وجود علاقة مع اخر واتفقا على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو وتم ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات.