مصر | ننشر اعترافات قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف عامل كنيسة ماري مرقص بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، بقتله لكاهن الكنيسة أمام رجال المباحث بعد قيامة بتسليم نفسة إلى قسم ثان شبرا الخيمة فور إرتكابة الواقعة.

واستمع فريق البحث الجنائى لأقوالة خلال مناقشته، حيث قرر أمامهم أنه عقد العزم وبيت النية على التخلص من القس مقار 65 سنة راعي الكنيسة لعدم وفاء المجنى عليه بوعده بمساعدته مالياً، وفى سبيل ذلك قام بشراء السلاح المستخدم في الواقعة من شخص غير محدد.

وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم قام بإحضاره والتعدي به على المجنى عليه.