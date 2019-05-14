شكرا لقرائتكم خبر عن صلوات تجنيز القمص مقار سعد بمطرانية شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقيمت، مساء الاثنين، بكنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا الخيمة (مقر المطرانية) صلوات تجنيز القمص مقار سعد، كاهن كنيسة مار مرقس الرسول بالمنشية الجديدة، والذي فاضت روحه صباح اليوم، إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد العمال في كنيسته التي يخدم بها. شارك في صلوات التجنيز مجمع كهنة الإيبارشية وشعب غفير.

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