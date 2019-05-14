شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون «الإعدادية»: 3 طلاب يمزقون أوراق الأسئلة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظات، أمس، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتعدى 3 طلاب ببنى سويف على رئيس لجنة بالسب اثناء أدائهم الامتحان ومزقوا أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بهم.

كان رئيس لجنة مدرسة «ونا القس» الإعدادية المشتركة مركز شرطة الواسطى، تلقى إخطارًا من مصطفى سعد أحمد إبراهيم الكومى، 57 سنة، رئيس اللجنة رقم 26 «منازل»، بقيام كل من «أحمد. س. أ»، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى «منازل» بتمزيق أوراق الإجابة والأسئلة ورفض استكمال الامتحان، كما تعدى الطالب «محمود. س. ص. ع»، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى «منازل»، والطالب «أحمد. ح. س»، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى «منازل»، عليه بالسب بحجة صعوبة الأسئلة ولتأخرهم عن موعد اللجنة لمدة 20 دقيقة لأداء الامتحان.

وأمر محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الطلبة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، وإبلاغ الشرطة بالواقعة، وتم تحرير محضر رقم 2901 إدارى مركز الواسطى.

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وفى المنيا، أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية داخل 486 لجنة بمدن وقرى المحافظة، وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو وجود حالات غش.

وفى قنا، تفقد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة قنا، رافقه خلالها محمد فؤاد الرشيدى، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى الشرقية، تفقد رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وشدد على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وأشار إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خاصة بالامتحانات.

وفى كفرالشيخ، قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، إحالة رئيسى لجنتين ومراقب، و6 ملاحظين، ومسؤول أمن، للتحقيق وتغييرهم بلجنتين تابعتين لإدارة بيلا التعليمية.