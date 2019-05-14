شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: جاهزون لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، استعداد الحزب لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية، وقال إن الحزب يسير بخطى ثابتة ويدعم الدولة بقوة ويقف مسانداً لها فى خطتها نحو الإصلاح والتنمية.

وأضاف رشاد، فى كلمته فى حفل الإفطار السنوى للحزب، أمس الأول، أن الحزب رأى فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستقبل للوطن مشدداً على أن الحزب انخرط فى ممارسة عدة أدوار، معرباً عن فخره بجهود الحزب خلال الفترة الماضية لمساعدة المواطن البسيط ومساندته فى تحمل مصاعب الحياة ورفع العبء عن كاهله.

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وتابع رشاد أن «اللقاء بمثابة تجديد للعهد والبيعة للرئيس السيسى والسير خلف الدولة»، مؤكداً تفاؤله بخطوات الحزب وأعضائه النواب فى مجلس النواب.

حضر الحفل وزراء المالية والشباب والرياضة وشؤون مجلس النواب، ورئيس حزب الغد، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورؤساء لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والنقل فى مجلس النواب، بجانب حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، ومحمد منظور، نائب رئيس الحزب، وعدد من قياداته.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلى عن أبرز أنشطة الحزب خلال الفترة الماضية، منها ضم 350 ألف كادر وافتتاح 350 مقراً فى مختلف المحافظات والحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، وتقديم 1634 طلب إحاطة، و267 بيانا عاجلاً، و703 اقتراحات برغبة خلال العام الجارى.

كما تم استعراض جهود توفير السلع الغذائية والمدرسية بأسعار مخفضة، للمساهمة فى رفع المعاناة عن المواطنين، خلال تلك الفترة.