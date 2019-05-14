شكرا لقرائتكم خبر عن «العلف والكتكوت» يرفعان أسعار الدواجن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أصحاب مزارع الدواجن فى محافظة الجيزة وطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى بتدخل المسؤولين للحد من ارتفاع أسعار الدواجن فى شهر رمضان، بعد ارتفاع سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 10.5 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر العلف إلى أكثر من 3600 جنيه للطن، ما أدى لارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الشهر الكريم.

وحذر محمود خميس، صاحب مزرعة دواجن موجودة فى الطريق الصحراوى، من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر الصيام بعد استقرارها نسبياً فى إبريل الماضى، ليصل سعر الدواجن البلدى إلى 47 جنيها للكيلوجرام بعد أن كان سعرها فى الأسبوع الثانى من إبريل الماضى 40 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الدواجن البيضاء إلى 33 جنيهاً لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهاً، ووصل سعر كرتونة البيض فى المزرعة حالياً إلى 33.5 جنيه، ويتراوح سعرها عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهاً.

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وقال خميس إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع قيمة الكتكوت من 2.50 جنيه خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 10 جنيهات فى شهر رمضان فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف إلى أكثر من 3600 جنيه للطن، وارتفاع أسعار الأدوية والتحصينات والأمصال، المطلوبة لحماية الثروة الداجنة من الأمراض والأوبئة.

وطالب أكمل سعد، مستثمر، بتقديم تسهيلات لمستوردى الدواجن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ارتفاع الأسعار ينذر بموجة أخرى أكبر خاصة مع زيادة الاستهلاك فى شهر الصيام مقارنة بكافة أنواع اللحوم.

وأشار الدكتور محمود سعيد الخضرى، أستاذ الدواجن فى جامعة عين شمس، إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.6 مليار طائر سنوياً، ما يلبى نحو 95% من حجم الاستهلاك.

من جانبه، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الدواجن كان متوقعاً من قبل، حيث وصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن أمر طبيعى بعد زيادة أسعار الكتاكيت إلى 10.5 جنيه، بعد أن كان جنيهين أو أقل منذ 3 أشهر. وأشار إلى أن الشعبة وفرت البروتين بأسعار مخفضة فى معارض «أهلاً رمضان» بالتعاون مع وزارة التموين لتوفير احتياجات السوق خلال الشهر الكريم.