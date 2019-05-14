شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد لرامز جلال بعد المقلب: حد يخض حد كده؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، مقدمة برنامج «أراب جوت تالنت»، على المقلب الذي تعرضت له على يد رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد «رامز في الشلال» قائلة: «حد يخض حد كده؟».

وجاء تعليق «أبي راشد» الساخر على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، حيث استعانت بصورة مشهد كوميدي من فيلم «كركر» للفنان محمد سعد، خلال تعرضه لـ«خضة» مماثلة خلال أحداث الفيلم.

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ريا أبي راشد

وحلت ريا أبي راشد ضيفة على برنامج «رامز في الشلال»، في حلقة الاثنين، حيث سخر رامز في بداية الحلقة، من ريا أثناء وصولها لخوض المقلب قائلا: «انتي اسمك ريا فين أختك سكينة؟».

وتعرّضت «ريا» لموقف «مُرعب»، تم استحداثه لأول مرة خلال حلقات البرنامج، إذ ظلّت معلقة في الهواء، الأمر الذي جعلها تبكي لعدة دقائق، قبل أن تسقط في المياه.

وظلت «ريا» تصرخ مستنجدة بفريق عمل البرنامج لإنقاذها وسحبها إلى القارب، لكنها ظلت تصرخ بعد أن قامت المياه بجرفها وسحبتها باتجاه الشلال.

وتدور أحداث البرنامج عادةً وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.