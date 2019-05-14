أخبار × 24 ساعة.. مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة على يد خادمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 3 آلاف مواطن دفعوا مقدمات حجز الوحدات بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى امتحانات نهاية العام لأولى ثانوى "إلكترونية".. ولا تتأثر بانقطاع الإنترنت الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غداً.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة افتكروهم فى رمضان.. نجوى الحجار قصة أول شهيدة بجهاز الشرطة رئيس الوزراء يبحث مع قيادات سوق المال سبل تنشيط البورصة Advertisements الأرصاد: استمرار ارتفاع حرارة الجو غدا والبلاد تتأثر بكتلة هوائية ساخنة أشهر 30 مجرم فى رمضان.. قصة مقتل السفاح وعلاقته بمانشيت عبد الناصر الشهير مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة على يد خادمه بطلق نارى رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة عامة بأسوان الجديدة تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى تاسع أيام رمضان المعظم







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