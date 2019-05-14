شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط بالجيش السودانى.. والمجلس العسكرى: مجهولون أطلقوا نار بساحة الاعتصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ضابط بالجيش السودانى، فى إطلاق نار بساحة الاعتصام، فيما قال المجلس العسكرى السودانى، إن مجهولين أطلقوا النار، وأصابوا ضابطا، بمنطقة الاعتصام جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط بالجيش السودانى.. والمجلس العسكرى: مجهولون أطلقوا نار بساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.