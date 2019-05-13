انت الان تتابع مطرانية شبرا الخيمة تشهد صلاة جنازة الكاهن المقتول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القمص مقار سعد
أقيمت، عصر اليوم الإثنين، بكنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة، صلاة جنازة الأب الكاهن، القمص مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، الذي قتل صباح اليوم على يد عامل بالكنيسة يدعى «كمال»، إثر إصابته بعدة طلقات نارية بمسدس. وتستقبل الكنيسة العزاء في الكاهن الراحل، مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة على ترعة الإسماعيلية، بينما تتلقى العزاء فيه غدا بكنيسته مارمرقس بمنطقة الوحدة العربية في شبرا الخيمة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
وأصدرت مديرية أمن القليوبيةـ بيانا رسميا، حول الواقعة، قالت فيه إن «فراش» الكنيسة قتل القمص مقار في مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في زواج بناته، ولم يفِ الأخير بذلك ومنذ يومين أعطاه 1000 جنيه. وأضاف البيان أن المتهم طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه
وأصدرت مديرية أمن القليوبيةـ بيانا رسميا، حول الواقعة، قالت فيه إن «فراش» الكنيسة قتل القمص مقار في مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في زواج بناته، ولم يفِ الأخير بذلك ومنذ يومين أعطاه 1000 جنيه.
وأضاف البيان أن المتهم طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية أطلق على أثرها المتهم أعيرة نارية صوب القمص، موضحا أن المتهم سلم نفسه إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجني عليه بوعده بمساعدته ماليا، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه.
وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه اشترى السلاح، وأخفاه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية شبرا الخيمة تشهد صلاة جنازة الكاهن المقتول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.