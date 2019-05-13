انت الان تتابع مطرانية شبرا الخيمة تشهد صلاة جنازة الكاهن المقتول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمص مقار سعد

أقيمت، عصر اليوم الإثنين، بكنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة، صلاة جنازة الأب الكاهن، القمص مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، الذي قتل صباح اليوم على يد عامل بالكنيسة يدعى «كمال»، إثر إصابته بعدة طلقات نارية بمسدس. وتستقبل الكنيسة العزاء في الكاهن الراحل، مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة على ترعة الإسماعيلية، بينما تتلقى العزاء فيه غدا بكنيسته مارمرقس بمنطقة الوحدة العربية في شبرا الخيمة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأصدرت مديرية أمن القليوبيةـ بيانا رسميا، حول الواقعة، قالت فيه إن «فراش» الكنيسة قتل القمص مقار في مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في زواج بناته، ولم يفِ الأخير بذلك ومنذ يومين أعطاه 1000 جنيه. وأضاف البيان أن المتهم طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه

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