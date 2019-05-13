محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، إن مجلس أمناء بيت الزكاة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر إلغاء "كرتونة رمضان"، خلال العام الجاري، والاستعاضة عنها بمساعدات يتم دفعها للأسر.
وأضاف "النحاس"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن مجلس الأمناء وجد أن الكرتونة التي يتم توزيعها كل عام في رمضان على الأسر المحتاجة لا تصل إليها، ومن ثم قرر إلغاؤها هذا العام، ودفع مساعدات مالية للفقراء يتم تسليمها لهم بالمنازل.
وأشار الأمين العام لبيت الزكاة، إلى أنه تم التعاقد مع شركة لتحصيل الزكاة من المنازل، وتمت زيادة ساعات العمل من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة مساًء على الخط الساخن لتلقي التبرعات، لتلبية احتياجات المتبرعين، طبًقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
ولفت "النحاس" إلى فتح أكشاك بالقاهرة والمنصورة لتلقي أموال الزكاة من المتبرعين.
وكان الأزهر، أشار في بيان له 30 أبريل الماضي، إلى مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا تصل للمستحقين".. أمين بيت الزكاة يكشف سبب إلغاء "كرتونة رمضان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.