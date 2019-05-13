"لا تصل للمستحقين".. أمين بيت الزكاة يكشف سبب إلغاء "كرتونة رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، إن مجلس أمناء بيت الزكاة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر إلغاء "كرتونة رمضان"، خلال العام الجاري، والاستعاضة عنها بمساعدات يتم دفعها للأسر.

وأضاف "النحاس"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن مجلس الأمناء وجد أن الكرتونة التي يتم توزيعها كل عام في رمضان على الأسر المحتاجة لا تصل إليها، ومن ثم قرر إلغاؤها هذا العام، ودفع مساعدات مالية للفقراء يتم تسليمها لهم بالمنازل.

وأشار الأمين العام لبيت الزكاة، إلى أنه تم التعاقد مع شركة لتحصيل الزكاة من المنازل، وتمت زيادة ساعات العمل من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة مساًء على الخط الساخن لتلقي التبرعات، لتلبية احتياجات المتبرعين، طبًقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

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ولفت "النحاس" إلى فتح أكشاك بالقاهرة والمنصورة لتلقي أموال الزكاة من المتبرعين.

وكان الأزهر، أشار في بيان له 30 أبريل الماضي، إلى مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية.

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