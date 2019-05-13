محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا إلى المنتج أحمد السبكي، كشف فيه عن تلقيه شكوى من مجموعة قنوات صدى البلد، بشأن وجود نزاع على أحد المسلسلات.
وطالب المجلس في خطابه، الاثنين، ضروره تواجد "السبكي" أو ممثله القانوني في مقر المجلس غدًا الثلاثاء، في الثانية بعد الظهر، وذلك لبحث الشكوى والرد عليها، حتى يتسنى إصدار قراره.
وحذر الأعلى للإعلام، بأنه حال عدم تواجد السبكي أو الممثل القانوني، سيضطر إلى إصدار قرار بوقف عرض مسلسله "سوبر ميرو" لحين انتهاء التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يطلب مثول السبكي للتحقيق غدًا.. ويهدد بوقف "سوبر ميرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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