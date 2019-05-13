صلاح حسب الله: الشعب المصري وطني بالفطرة.. وننحاز لمصلحة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن الشعب المصري وطني بالفطرة، وخير دليل على ذلك مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متابعًا: "المصريون أعطوا للجميع أروع الدروس في الوطنية".

وأشار "حسب الله"، خلال كلمته اليوم بحفل الأفطار السنوي الذي نظمه الحزب، الإثنين، إلى أن المصريين خرجوا عن بكرة أبيهم للمشاركة في الاستفتاء بشكل غير متوقع في صورة أبهرت العالم ورسالة للجميع بالداخل والخارج وأن المصريين ماضون فى بناء وطنهم.

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واستطرد رئيس حزب الحرية، أن حزب الحرية رصيده فى الشارع وليس البنوك، والحزب يعمل لمصلحة الدولة المصرية وأنهم خلف مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العامة متجردين لمصلحة الوطن، متابعا: مش هنختصر المسافات من أجل تحقيق مكاسب مزيفة، وأن الحزب من قماشة الدولة ويعمل لمصلحة الدولة ومنحازين فى كل قراراتهم لمصلحة الوطن.

شارك في الإفطار اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والنائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ومحمد إسماعيل، آمين سر لجنة الإسكان، ومحمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، وعادل عامر، أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

وشارك أيضا النائب محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، أحمد مهني، الأمين العام للحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وأسر الشهداء.