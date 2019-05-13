لهذا السبب.. شريف مدكور يعيش حالة من الحزن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبر الإعلامي شريف مدكور عن حزنه الشديد، بعد إجرائه عملية جراحية الأيام الماضية، أدت لعدم قدرته على صيام شهر رمضان هذا العام.
وكتب شريف عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك":" أنا مستوعب جدًا، إن عندي سرطان، بس مش مستوعب أني فاطر في رمضان".
وانهالت عليه التعليقات من نجوم الفن من بينهم الفنانة نشوى مصطفي، والفنانة عبير صبري، والإعلامية سالي عبدالسلام، والفنانة مي سليم".
يذكر أن شريف أجرى مؤخرًا عملية استئصال ورم بالقولون.
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