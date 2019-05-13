لهذا السبب.. شريف مدكور يعيش حالة من الحزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الإعلامي شريف مدكور عن حزنه الشديد، بعد إجرائه عملية جراحية الأيام الماضية، أدت لعدم قدرته على صيام شهر رمضان هذا العام.

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك":" أنا مستوعب جدًا، إن عندي سرطان، بس مش مستوعب أني فاطر في رمضان".

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وانهالت عليه التعليقات من نجوم الفن من بينهم الفنانة نشوى مصطفي، والفنانة عبير صبري، والإعلامية سالي عبدالسلام، والفنانة مي سليم".

يذكر أن شريف أجرى مؤخرًا عملية استئصال ورم بالقولون.