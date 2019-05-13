أسرة الفلسطيني المقتول بالسجون التركية تصل القاهرة لاستقبال جثمانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، أسرة الفلسطيني زكي مبارك، الذي قُتل في ظروف غامضة داخل السجون التركية، لاستقبال جثمانه استعدادًا لنقله إلى قطاع غزة، ودفنه هناك.

حرص ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة، على التواجد لاستقبال جثمان الفلسطيني زكي مبارك، المنتظر وصوله على رحلة مصر للطيران رقم 736 القادمة من اسطنبول.

كان الفلسطينى زكي مبارك قد اختفى في الأراضى التركية مطلع أبريل الماضى، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله وذلك فى 22 أبريل الماضي، اتُهم زكريا مبارك شقيق الفلسطينى الذى قتل داخل سجون تركيا فى ظروف غامضة، النظام التركى باختطاف شقيقه فى الثالث من أبريل الماضى.

وقال إن الشهيد زكى مبارك انخدع فى تركيا التى تروج أنها حاضنة للشعب الفلسطينى واحترام حقوق الآخرين، موضحا أن شقيقه توجه لأنقرة للاستثمار والتجارة وليس كما تروج السلطات التركية، والدليل على ذلك دخوله البلاد بشخصه وصفته وجواز سفره دون التخفي.