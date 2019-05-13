وفاة الكاتب والناقد ربيع مفتاح عن عمر يناهز 65 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

توفي مساء الاثنين، الكاتب والناقد ربيع مفتاح، عن عمر يناهز الخامسة والستين عامًا.

ولد "مفتاح"، بمحافظة الفيوم في 26 سبتمبر 1954، وهو عضو مجلس إدارة نادي القصة، عضو لجنة النقد الأدبي باتحاد كتاب مصر، أمين صندوق أتيليه القاهرة، وأمين عام المؤتمر الأول لأدباء الجيزة عام 1998، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قراءة للنقد والترجمة، كاتب معتمد بالإذاعة والتليفزيون.

صدر للكاتب الراحل "فن الحرب": ترجمة عن دار شعاع للنشر 1995، محطات أدبية: مقالات أدبية عن مكتبة الآداب 1998، من الأدب الصيني الحديث عن هيئة قصور الثقافة 1998، الرجل الأخير في الوادي: رواية خيال علمي مترجمة عن دار الهلال 1999، سقوط الأباطرة: مسرحيات قصيرة مترجمة عن مكتبة الآداب 1999، زوايا الرؤية : دراسات في القصة القصيرة عن قصور الثقافة 2000، وقدم له المسرح القومي مسرحية العنكبوت ( ترجمة ) عام 2002، لغة الدراما: ترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة 2005.

كما حاز العديد من الجوائز والتكريم منها شهادة تقدير من منتدى المثقف العربي 2001، درع الهيئة العامة لقصور الثقافة 2002، درع محافظة الجيزة 2002، درع وزارة الثقافة في النقد و الترجمة - من المكرمين في مؤتمر أدباء مصر عام 2004، شهادة تقدير من الأمانة العامة لأدباء مصر لدوره المتميز في معظم المؤتمرات.