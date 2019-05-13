مرصد الكهرباء: 21 ألفا و 500 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين، بلغت 21 ألفا و 500 "ميجاوات"، مشيرا الى أنه لم يتم أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري، أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفا و 500 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و 725 "ميجاوات".
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و 35 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة "الترشيد" وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية باتباع مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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