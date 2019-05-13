"118 رول".. الجمارك تضبط "أقمشة مموهة" تستخدم في تصنيع الملابس العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: ضبطت جمارك الوارد بالعين السخنة، محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التي تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية. وذكرت مصادر بالجمارك، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية 40 قدمًا رقم TGHU6456382 قادمة من الصين، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 8660 رول أقمشة منسوجة بوزن 18600 كيلو جرام، تبين وجود 118 رولاً بوزن 2500 كيلوجرام من الأقمشة المموهة التي تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد موزعة مع رولات الأقمشة الأخرى داخل الحاوية. وقرر محمد النجار رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الحاوية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة والإحالة للنيابة العامة.

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