عمرو سعد: كتبت "كارما" ورفضت بطولته في البداية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أكد الفنان عمرو سعد أنه لم يصرح أبدًا بفشل فيلم "كارما" مشيرًا إلى أنه حقق عشرة ملايين جنيه، وأن الإيرادات ليست مقياس النجاح الوحيد، بل واحدة من حلقات النجاح.

وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عايشة شو"، أن المخرج خالد يوسف طلب منه كتابة اسمه على التتر كصاحب لفكرة "كارما" لكنه رفض، لافتًا إلى أنه كتب قصة فيلم "كلمني شكرًا" ورفض كتابة اسمه على تتر الفيلم.

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وأوضح سعد أنه رفض بطولة فيلم "كارما" في البداية لأنه وجد سيناريو به أفكارًا سياسية وهو مالا يجذب قطاع كبير من الجمهور في الوقت الحالي، على حد تعبيره.

وتابع: "تناقشت مع خالد يوسف وتم تعديل السيناريو وأقنعني إبراهيم عيسى بالقيام ببطولة الفيلم، للوقوف إلى جوار خالد في عودته للسينما".

يُذكر أن الإعلامية "عايشة شو" تستضيف الفنان عمرو سعد في حلقتين اليوم وغدًا. ​