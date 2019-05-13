حريق في مقر مأمورية ضرائب الجيزة بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود في مقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة بمنطقة المهندسين، مساء الاثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر مأمورية الضرائب في برج "الأسواق الحرة" بشارع جامعة الدول العربية. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء، وتبين نشوب الحريق بوحدة تكييف خارجية وامتداد النيران إلى وحدتين في الأدوار السفلى، دون وقوع إصابات. تم تحرير المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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