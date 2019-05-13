"مقتل كاهن بشبرا الخيمة ومشاجرة بالسلاح في العمرانية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قرار إنساني و3 ساعات رعبًا.. كيف واجه رجال الإطفاء انفجارات مصنع كرداسة؟

العاشرة والنصف صباح أول أمس السبت بدت الأجواء هادئة داخل أروقة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يأمل الجميع أن تكون بداية الأسبوع مُبشرة في ظل الطقس الحار الذي طالما تصاحبه موجة من الحرائق بفعل ارتفاع الحرارة.

بعد مرور 15 دقيقة دوت صفارات الإنذار معلنة سرعة استعداد أطقم الإطفاء لوجود بلاغ، إذ تلقى مشرف غرفة العمليات إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في منشأة صناعية بقرية "كومبرة" التابعة لمركز كرداسة شمالي المحافظة.

قتل صديقه وقطعه بمنشار.. فيديو يكشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالإسكندرية

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالإسكندرية، وضبط مرتكب الواقعة.

وصل بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على 2 حقيبة بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12، المؤدي إلى ترعة العامية بدائرة القسم، وبهما قطع من ملابسه التي كان يرتديها، والعثور على مبلغ (4055 جنيها، و167 دولارًا).

تأجيل محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ19 مايو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 19 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

9 يونيو .. استكمال مرافعة الدفاع عن متهمي "خلية ميكروباص حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 32 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 9 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، بسكرتارية أيمن القاضي.

تأجيل استئناف النيابة على حكم تغريم متهمي قضية "احتكار صمامات القلب" لـ10 يونيو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر استئناف النيابة والصيدلي هاني سامح (مدعي بالحق المدني) على حكم تغريم متهمي قضية "احتكار صمامات القلب" 5 مليار جنيه لجلسة 10 يونيو المقبل، لاستئناف المرافعات.

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كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

قتلاه قبل آذان الفجر بـ10 دقائق.. سائقا "عربة كارو" طعنا حارس صيانة في الرقبة لسرقته

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامهما بقتل حارس بشركة المقاولون العرب، لسرقته.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار البيولوجية منه لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وضبط الجانيين.

بعد مقتله برصاص حارس الكنيسية.. ننشر صورة "الأب مقار" كاهن مارمرقس

أعلنت مصادر أمنية مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة في شبرا الخيمة. وقال الأب إرميا عدلي وكيل مطرانية شبرا الخيمة إن فراش الكنيسة أطلق النار على الأب مقار سعد كاهن الكنسية أثناء جلوسه في مكتبه، قبل أن يسلّم نفسه طواعية إلى قسم ثان شبر الخيمة.

وأوضح وكيل مطرانية شبرا الخيمة، "أن فراش الكنيسة لا توجد خلافات بينه وبين كاهن الكنيسة الراحل، والناس بتقول إنه مكانش عنده مشاكل نفسية أو حاجة". فيما قال مصدر أمني بالقليوبية، إن الدافع وراء الجريمة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.

مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة بشبرا الخيمة.. ومصدر أمني: الحادث جنائي

أعلنت مصادر أمنية مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس، بشارع الوحدة العربية في شبرا الخيمة، مشيرة إلى أن الحادث جنائي وليس له أي أبعاد سياسية.

وقالت المصادر إن الجاني ويدعي "كمال"، حارس الكنيسة أطلق 4 رصاصات على الكاهن مقار سعد راعى الذي لقي مصرعه في الحال.

وأكد مصدر أمني بالقليوبية أن الدافع وراء الجريمة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، وأن المتهم هرب من الكنيسة بعد ارتكاب الحادث ثم سلَّم نفسه للشرطة بعد ذلك.

"خناقة على السحور".. السيطرة على مشاجرة بالسلاح في العمرانية

سيطرت قوات الشرطة على مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، في منطقة العمرانية، اليوم الاثنين.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة في شارع السيدة زينب تقسيم الجواهر بدائرة القسم ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى عبدالله ومعاونه الرائد محمد نجيب، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تجدد خلافات قديمة وراء الواقعة.

ضبط 17000عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، داخل مخزن الشركة غير المرخص، وغير مستوفى الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها في الأسواق.