تأجيل دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل وإهانتهم ل ٨ يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لجلسة ٨ يوليو المقبل . وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديريةأمن القليوبية اقتحم نادي المحامين بأبو زعبل كيف قام هذا الضابط باقتحام نادي المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية بخصم أسبوع من راتبه. وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس أجراء رادع بل الإحالة للإحتياط لأنه تسبب في اهانة جناح من جناحي العدالة .

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