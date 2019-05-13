بالفيديو.. ضبط شخص بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط أحد الأشخاص بالجمالية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية. كانت أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص (تاجر ألعاب نارية -36 سنة -مقيم بالفيوم) بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم بقصد الإتجار. Advertisements بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل مخزن، وعثر بداخله على (21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع). بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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