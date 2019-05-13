قتل صديقه وقطعه بمنشار.. فيديو يكشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالإسكندرية، وضبط مرتكب الواقعة.

وصل بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على 2 حقيبة بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12، المؤدي إلى ترعة العامية بدائرة القسم، وبهما قطع من ملابسه التي كان يرتديها، والعثور على مبلغ (4055 جنيها، و167 دولارًا).

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، إلى تحديد شخصية المجني عليه (عاطل -44 سنة) مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، كما أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل -34 سنة)، مُقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، ووجود معاملات مالية فيما بينهما في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ولعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة فعقد العزم على التخلص منه وسرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجه إلى الشقة سكنه وباغته بضربه على رأسه بزجاجة وطعنه بسكين برقبته فأودى بحياته، واستولى على مبلغ 40 ألف جنيه كانت بحوزته وجهاز تابلت.

وخشية افتضاح أمره اشترى منشارا كهربائيا وبعض الأكياس البلاستيكية وحقيبتين، وقطع جثته ووضعها داخل الحقيبتين وإلقائها بمكان العثور باستخدام سيارة ملاكى ملك صديقته 37 سنة مديرة مركز تنمية مهارات.

وأضاف بارساله حوالة بريدية لنجل عمه بمبلغ 21 ألف، جنيه وأعطى صديقته سالفة الذكر مبلغ 16 ألف جنيه، أرشدت الأخيرة عن غويشة ذهبية اشترتها من المبلغ المستولى عليه ومبلغ 7 آلاف جنيه، أرشد المتهم عن جهاز التابلت والحوالة البريدية، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم والمنشار الكهربائى بإلقائهما بأحد صناديق القمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.